BBY À TOUBA / « And Doleel Macky » revient dans les rangs… Le maire de la cité joue aux sapeurs-pompiers

Les conciliabules se poursuivent autour de la liste Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké. Après les éclairages produits par Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum qui a réaffirmé son ancrage dans la coalition présidentielle, c’est au tour de Moussa Thioune de « And Doolel Macky » de faire volte-face à quelques 72 heures de la fin des dépôts des listes. Câblant Dakaractu - Touba, le jeune Républicain de Bélél signale avoir été approché par le maire de Touba et avoir compris qu’une liste parallèle ne ferait que diminuer les chances de donner au Président Macky Sall sa première grande victoire à Touba et Mbacké.



« Nous avions un problème avec la démarche et souhaitions une dynamique unitaire qui manquait tout au début. Aujourd’hui, nous reconnaissons notre coalition puisque toutes les sensibilités commencent à être impliquées. Je continue à dire que c’est cette seule démarche inclusive qui pouvait nous permettre d’éviter les frustrations. Il y’a aussi et surtout que notre leader politique, Abdou Lahad Kâ, m’a instruit de rejoindre les rangs, certain que nos complaintes ont été prises en compte. And Doolel Macky va ainsi battre campagne pour le succès de la liste sans conditions supplémentaires ».



Malgré ce retour à de meilleurs sentiments de cette structure, la coalition Benno Bokk Yaakar vit encore des turbulences. En effet, à l’heure où ces lignes sont écrites, malgré les bons offices joués par des chefs religieux et autres dignitaires politiques, Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké, soutenu par un bon groupe de jeunes républicains, continue sa fronde. Affaire à suivre…