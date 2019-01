BBY À MBACKÉ - Le ministre Moussa Sakho sauve les meubles... Gallo Bâ pour la décrispation de l'ambiance délétère...

Après le quiproquo né d'une réunion convoquée par Gallo Bâ avec comme perspective la mise en place d'un comité électoral et la sortie musclée du maire de Mbacké déchirant tout ce qui avait été fait, voilà que la paix est revenue. Nous étions le dimanche 20 janvier lorsque le Dg de la Sogip Sa était désigné coordinateur de la structure politique et le maire, malgré son absence, choisi pour faire office de trésorier.



Depuis, l'ambiance est restée amère jusqu'à ce que le ministre Moussa Sakho, l'honorable député Baye Maguette Diakhaté, le doyen Moustapha Ndiaye et la Hcct Néné Ndiaye aient choisi de jouer les bons offices. C'est ainsi qu'une rencontre a été déroulée au domicile de Gallo Bâ. Nos sources de nous renseigner que Gallo Bâ, par ailleurs plénipotentiaire de Bby, choisira volontiers de céder la place de coordinateur du comité électoral à Abdou Mbacké Ndao, conservant le poste de trésorier, afin de mettre un terme à la polémique et démarrer le travail. Pour lui, il n'était point question de perdre du temps sur cette affaire et de risquer de voir la coalition voler en éclats et compromettre les chances de leur candidat.



D'après nos sources, le DG Gallo Ba en tant que plénipotentiaire de la coalition BBY dans la commune de Mbacké a reçu chez lui le maire et les responsables de ladite coalition et a accepté que la présidence du comité électoral soit confiée au maire de Mbacké en conservant le poste de trésorier, dans l'optique de laisser intactes les chances de la mouvance présidentielle aux prochaines élections en respectant le texte et l'esprit de la lettre directive du parti, en conformité avec les orientations du PR Macky Sall.