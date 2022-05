BBY À MBACKÉ - Grosse déception dans les rangs de la députée Fatma Diop, zappée de la liste dirigée par Gallass Kaltum…

Des premières mises au pont faites suite à une liste présentée par les rumeurs comme étant la départementale de Benno Bokk Yaakar en perspective des élections législatives dirigée (de toutes les façons) par Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum et dans laquelle la députée libérale Fatma Diop ne figurerait pas. L’ancienne 8ème vice-présidente de l’Assemblée Nationale a déroulé ce dimanche un grand rassemblement pour tempérer les ardeurs de ses militants qui ont voulu se faire entendre.



Qu’est-ce qu’il ne faut pas perdre de vue véritablement dans cette affaire ?



En effet, élue député sous la bannière libérale, Fatma Diop, depuis plusieurs mois, est en froid avec ses camarades du Pds. Ses sorties qui devenaient chaque jour de plus en plus favorables au Président Macky Sall, son soutien généralement apporté à ce dernier dans l’hémicycle, notamment dans le vote des lois, avaient fini par créer une distorsion entre elle et son parti. Le rubicon a été franchi lors des élections locales, où elle a préféré soutenir le candidat de Benno à Mbacké et surtout lorsqu’elle a pris part à l’audience que le Président a accordée à la coalition le 06 Mai dernier dans la salle des banquets. Son discours qui avait visiblement plu au « chef » avait laissé augurer sa présence sur la liste. D’ailleurs, sur les listes que les premières rumeurs ont publiées, elle y était tout le temps jusqu’à ce que celle désormais dirigée par Serigne Fallou Mbacké Gallas Kaltum la zappe.



Lors de sa rencontre d’hier, Fatma Diop a ainsi tenu à faire quelques précisions. « Je ne suis pas du genre à me prononcer sur des spéculations. Je tiens juste à dire que j’assume mes positions politiques. Je suis un député du peuple et j’ai volontairement choisi de soutenir le President Macky Sall. Que nul ne dise que nous soutenions Gallo Bâ lors des locales. C’est le President Sall que je soutenais. Que tout soit clair! Et mon apport ne peut être nié car jamais, auparavant, Benno n’avait gagné à Mbacké. Maintenant la logique politique aurait voulu que je figure sur la liste en question mais encore une fois, je rappelle que mes positions n’avait rien à voir avec cette liste. »



Fatma Diop de calmer ses militants qui projetaient de taper sur la table. « Je vous demande de ne rien dire car rien n’est encore définitif ! » Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C’est le cas du « Grand Serigne de Thiès », de Serigne Lamine Mbacké Ibn Serigne Mouhamadoul Amine Bara Mbacké notamment.