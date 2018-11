BAYE CISS À MOUSTAPHA NIASS : ' Ces 21 ooo parrains ne sont pas des fantômes, mais des Sénégalais qui voteront pour le Président Sall '

En recevant les fiches de Baye Ibrahima Niass sur lesquelles 21 ooo Sénégalais habitant Kaolack ont signé pour parrainer la candidature du Président Macky Sall en 2019, Moustapha Niasse a rappelé que '' la moitié du chemin venait , avec ce chiffre, d'être bouclée du fait que la commune était attendue sur un quota de 41 412 parrains ''. Le Président de l'Assemblée nationale qui rencontrait la délégation de l'homme d'affaires, Président du CAR dans les locaux de l'hémicycle a profité de l'occasion pour inciter son hôte a maintenir son action politique jusqu'à la complète réélection de leur candidat commun. ''.Je suis satisfait pour le parrainage. Mais je serai plus satisfait de vous savoir absolument impliqué dans la campagne Et je compte beaucoup sur vous pour ça.'' dira-t-il substanciellement..



Prenant la parole , Bakar Niang, le coordinateur du mouvement '' Changement, Action, Réaction ' précisera que ''beaucoup de personnalités de Kaolack qui ne se sont jamais intéressées à la politique se sont engagées aux côtés du Président Macky Sall à cause de Baye Ciss avant de lancer que '' le terrain politique est miné ''.mais qu'ils ont suffisamment d'arguments pour subsister.



Pour sa part Baye Ibrahima Niass Ciss se voudra clair dans le discours. '' Ces 21000 ne sont pas que des parrains. Ce sont des électeurs. Nous allons ajouter à l'électorat du Président Sall quelque chose de conséquent qui puisse le réélire dès le premier tour de la prochaine Présidentielle à hauteur de 80%. Nous avons 240 présidentes et présidents de comités qui s'activent nuit et jour pour massifier cet électorat.



Au teme.de cette rencontre , Baye Ciss s'est ouvert aux questions de la presse dans un hôtel de la place. Il reviendra largement sur le lancement officiel de son mouvement CAR prévu le 8 décembre prochain dans la capitale du Saloum. Niant toute responsabilité dans la situation de mésentente qui caractérise les relations entre responsables Apéristes de Kaolack, Baye Ibrahima Niass Ciss inisistera sur l'obligation que tout le monde de se réunir autour de l'essentiel qui est de faire gagner le candidat sortant. Interpellé sur '' les sarcasmes ''.dont il est victime par rapport à ces chantiers financièrement évaluées à plus d'une trentaine de milliards, l'homme d'affaires restera intraitable. '' Je n'accorde aucune importance à ce que disent les mauvaises langues. J'attends qu'on m'apporte une réplique dans le domaine des réalisations. Je ne cesserai de travailler pour faire de Kaolack la deuxième ville économique du Sénégal ''.