BAYE ALY SOW (Président du REVAS) : « Nous avons réparé gratuitement 468 véhicules et mobilisé 700 mécaniciens et autres ouvriers »

Dans le cadre du Grand Magal de Touba, le "Regroupement des Vrais Artisans de l'Automobile du Sénégal" ( REVAS en acronyme) a déroulé ce vendredi, son bilan d'étape. Selon Baye Aly Sow, Président de la structure, environ 468 véhicules ont été réparés gratuitement. Un nombre qui dépasse le total de l'année dernière qui n'était que de 400 automobiles.



Notre interlocuteur de faire certaines précisions de taille. ''Pour cette année, nous avons mobilisé, venant de toutes les régions, 700 mécaniciens et autres ouvriers. Pour nos dépenses qui ont avoisinné, cette fois, 12 millions de francs, nous avons compté sur les cotisations consenties par les ateliers mécaniques affiliés à l'organisation. Nous ne recevons aucune subvention de l'État. Rien n'a été vraiment facile. En effet, nous n'avons pas pu compter sur les partenaires. Seule une firme distributrice de carburant a répondu à notre sollicitation.’’ Responsable de l'axe Louga-Touba, Malick Sakho confiera que 74 véhicules ont atterri entre leurs mains.





Baye Aly Sow de saluer le soutien et les prières du Khalife Général des Mourides. ''Serigne Mountakha a véritablement apprécié l'initiative et nous a même offert un bœuf et beaucoup de riz.'' Le REVAS à été créé en 2009...