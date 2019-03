BASSIROU GAYE (Afp-Touba) : « Nous devons au procureur de demander à Idy d'où proviennent ces procès verbaux »

L'Afp de Touba a fêté la victoire du Président Macky Sall. Une occasion saisie par Bassirou Gaye pour interpeller sur l'urgence qu'il y a de demander à Idrissa Seck la provenance des procès verbaux brandis par sa coalition et qui consacreraient un second tour. À Nguiranène où il déroulait sa rencontre, le jeune Progressiste ne manquera de dénoncer ce qu'il considère comme étant de la mauvaise foi de la part de l'opposition. '' Idrissa Seck doit être interpellé par le procureur. Il faut qu'il dise d'où proviennent ces procès verbaux. Je crois qu'il n'a eu véritablement aucun argument valable à brandir. Il devrait plutôt féliciter son adversaire. ''



Bassirou Gaye de solliciter de l'État du Sénégal et au nom des populations de Nguiranène, l'achèvement du marché Sokhna Asta Walo, vieille revendication au niveau local. Il demandera, pour conclure au Président de la République, que des postes de responsabilité soient octroyés aux leaders politiques de Touba.