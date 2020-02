BARTHÉLÉMY DIAS : « Avant de donner un statut spécial à Dakar qui n'en a pas besoin, mieux vaut le donner à Touba qui court derrière depuis 30 ans »

L'ambition affichée par le régime actuel de donner à Dakar un statut spécial écœure profondément Barthélemy Dias. Le maire de Sacré-cœur Mermoz, invité de Yoonwi sur Rfm, estime que le Président Macky Sall est en train de prouver aux Sénégalais qu'il n'a pas la culture démocratique en lui. Le socialiste de regretter l'idée émise consistant à laisser au pouvoir central le privilège de nommer le maire de Dakar par décret étant donné que le Chef de l'État se refuse encore de laisser Dakar entre les mains de l'opposition.



Barthélemy Dias de rappeler que depuis François Mitterrand, Paris a toujours été entre les mains de l'opposition et jamais il n'a été question pour Mitterrand et ses successeurs ( Chirac, Hollande et Macron) de tordre le bras à celle-ci.



Ainsi souhaite-t-il que cette trame s'estompe non sans inviter l'État à donner ce statut spécial aux localités qui en ont besoin. "Avant de donner un statut spécial à une ville qui n'en a besoin, mieux vaut le donner à Touba qui court derrière depuis 30 ans." Il martèle que Touba dotée d'un statut spécial ne dérange aucun Sénégalais. "Le fait qu'à Touba, il n' y a pas de listes concurrentes ne me dérange pas.

Aucune autorité n'a osé bloquer la liste du Khalife." Pour lui, ce privilège, Touba le mérite bien, au vu de ce que représente son fondateur et de tout ce qu'il a fait pour la religion, la communauté musulmane et pour cette ville...