BAMBEY / Un ouvrier reçoit les débris d'un lavabo, se casse la nuque et meurt.

Darme à Bambey et plus précisément au niveau de l'Institut supérieur de Formation Agricole rurale (ISFAR). Un ouvrier âgé de 23 ans a perdu la vie en plein service dans un chantier ce jeudi aux environs de 15 heures. Il aurait reçu, selon des sources, les débris d'un lavabo sur la tête. Sa nuque s'est tout de suite cassée provoquant une effusion de sang.