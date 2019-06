BAMBEY / Le CROUS en ébullition : Les Syndicats de travailleurs dénoncent des lenteurs administratives ' effarantes '

Entre le directeur du CROUS de Bambey et les syndicalistes, rien ne va plus! Las de souffrir la sourde oreille que leur prête Cheikh Abdou Lô, les travailleurs ont décidé d'engager un bras de fer, constatant qu'il y a réellement des lenteurs regrettables dans l'étude de leur plateforme revendicative.

Par la voix de son secrétaire général, le STESU ( Syndicat des Travailleurs des Établissements scolaires et Universitaires) a rappelé avoir fini d'égrener un chapelet de doléances jamais pris sérieusement en compte par la direction. El Hadj Cheikh Oumy Diop de rappeler que ces doléances vont du manque de bureau et d'équipements pour le bureau à l'indisponibilité de tenues de travail pour les agents en passant par la suppression des primes de sujétion pour les chauffeurs, le non-paiement des ordres de mission, des primes de risque, la promotion interne des agents et le retard accusé dans le recrutement des agents temporaires, etc...



Les syndicats des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, ayant déjà envoyé un préavis de grève qui couvrait toute l'année 2019 et prenant effet à partir de la date de réception, est désormais mis en exécution...