BAMBEY - El Hadj Dia organise un récital de Coran pour la paix et pour le triomphe de son candidat

À quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale par le Président Macky Sall avec un grand meeting à Mbacké, El Hadj Abdoulaye Dia a jugé utile d'organiser, ce dimanche, un récital de Coran. Le responsable politique Apériste de Bambey de confier que son objectif est de prier pour la paix au Sénégal et pour le triomphe de son candidat Macky Sall. Ainsi, Imams et dignitaires religieux du département de Bambey ont été mobilisés pour parcourir le Coran à 41 reprises.

Interpellé sur les chances de son leader à sortir victorieux de cette élection, El Hadj Abdoulaye Dia confiera l'espoir de le voir passer dès le premier tour pour deux raisons principales. D'abord, évoquera-t-il, '' ce bilan qui comporte une autoroute qui va de Diamniadio à Touba, cet Arena Tour, ce Train Régional Express, ce pont de Farafégné, ces financements appelés Der. Et ensuite, cette influence diplomatique du Sénégal qui a permis à Dakar d'avoir plus de 7000 milliards de francs auprès du Conseil Consultatif... '' Le jeune leader Républicain de confier avoir concocté un plan de campagne qui consistera à effectuer des visites de proximité dans tous les foyers du département.