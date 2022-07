BAMBEY - El Hadj Dia et Mor Ngom saluent l’unité… Mimi Touré confiante pour une victoire historique.

Bambey a réservé un accueil impressionnant hier à la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon le Président du comité électoral, El Hadj Dia et le coordinateur départemental de Benno, Mor Ngom, l’unité de tous les responsables autour d’un même objectif a fait la différence.



En effet, en plus de ces deux leaders il y a eu aussi la présence de la quasi-totalité des maires en exercice, l’ensemble des anciens maires, l’ancien ministre Pape Diouf, les militants de Pape Mbodj, le président du Conseil départemental, Babacar Ndiaye, Mamadou Ndiaye, responsable des jeunes, les deux candidats Ibrahima Fall et mère Coumba Diop, les partis alliés tels que Deug Moo Woor de Pape Modou Fall, les partisans de Ousseynou Kassé, la Hcct Fat Sène, le leader politique Ass Tacko, le MEER etc…



El Hadj Dia dira avoir « comme objectif de dépasser les scores soviétiques de Matam ou de Podor ». Mimi Touré saluera la mobilisation et précisera avoir beaucoup d’espoir par rapport à une future grande victoire le soir du 31 juillet 2022...