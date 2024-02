BAMBEY- Comite électoral de Benno- El Hadj Dia désigné coordinateur concocte « un plan commando » et promet l’enfer à l’opposition

C’est une coalition présidentielle visiblement soudée qui a mis en place, jeudi, son comité électoral en perspective de la présidentielle de 2024. Par acclamations, l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia a été plébiscité et investi de la mission de coordonnateur départemental. La rencontre s’est tenue sous la présence de l’essentiel des grands responsables parmi lesquels Mor Ngom , coordonnateur départemental de Bby,

Babacar Ndiaye , President du conseil départemental, Mr Assane Dia maire de la commune de Bambey, Abdou Aziz Diome, maire de Thiakhar , Babacar Thiaw coordinateur de Benno Bokk Yaakar dans la commune de Ngogom, Ndongo Faye, maire de la commune de Gawane, Ndéye Marème Sarr, adjointe au maire de Lambaye et responsable des femmes du département de Bambey, Bousso Ngom, députée de Ndangalma Kébé Gadiaga, maire de Ndinguiraye, Ibrahima Khalil, maire de Keur Samba Kane, Ousseynou Kassé Dg de la Biosécurité, responsable politique à Bambey, Moustapha Gackou de Deug mo woor de Pape Modou Fall , Gana Mbaye , ancien Maire de Bambey , Serigne Modou Mbacké de Baba Garage Chef religieux Bilal Fall Chef de cabinet du Ministre Mor Ngom, Pr Balla Diop Ngom, coordonnateur départemental de la LD yessal de Bambey Déthié Ngom, Adjoint au maire de Ndondol, Coordinateur Apr de ndondol et représentant du maire Doudou Fall, coordonnateur Apr Baba garage, Baye Mandiémé Ndiaye Président des sages du département de Bambey , Adjaratou Adama Mbaye, présidente départementale des femmes du ministre, Pape Diouf , Serigne Mbaye Yade Chef Religieux, Mamadou Ly , mandataire départemental de Benno Bokk Yakaar de Bambey, premier vice-président Conseil départemental et coordonnateur Apr Ngoye, Abdou Thiaw, adjoint au Maire de Ngoye.



Étaient aussi présents les alliés comme Omar Sylla de la LD / Mpt , le professeur Saliou Ndao du Ps et Serigne Modou Ndiaye de l’Afp. El Hadj Dia en a profité pour annoncer une démarche inclusive afin de massifier la coalition et d’impliquer toutes les forces vives pour une victoire de Amadou Bâ en 2024.