BAMBEY / Caravane et meeting pour clôturer : El Hadj Dia donne rendez-vous aux populations le 23 janvier.

Pour clôturer les deux semaines de campagne ponctuées de meetings et de visite de proximité, El Hadj Abdoulaye Dia, nommé Directeur de campagne des deux candidats de Benno Bokk Yaakar au niveau de la commune et du département, a choisi de dérouler une grande caravane suivi d’un meeting.



Étaient présents à la rencontre plusieurs personnalités dont Omar Sow, le Dg ODIS, Fatou Sène, Hcct, Omar Wone etc… El Hadj Dia saluera l’important rôle joué par le Dg de ODIS mais aussi par Ousseynou Ngom, Dage du ministère de la santé dans la faisabilité des manifestations.



Les populations ont été invitées par le leader politique à voter massivement pour Gana Mbaye et pour Babacar Ndiaye...