BAMBEY - COMMUNE / El Hadj Dia : « Il n'y a plus d’opposition à Léona-Nord, Keur Mass et Kâyène…Tout est beige-marron »

En sa double qualité de Directeur de campagne choisi respectivement par la tête de liste communale et celle départementale de Benno Bokk Yaakar de Bambey, El Hadj Dia poursuit énergiquement ses opérations de débauchage et de massification à travers des meetings de quartier.



À Léona Nord où il a regroupé les populations de Keur Mass et de Kâyène, le jeune leader politique est revenu sur les réalisations du Président Macky Sall non sans présenter la liste des candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar que sont Gana Mbaye et Babacar Ndiaye. L’ambassadeur itinérant insistera pour dire que l’opposition a été désormais réduite à sa plus simple expression...