BAMBEY - Benno veut rafler les 12 communes : Mahmoud Saleh en renfort !

La coalition Benno Bokk Yaakar de Bambey a posé ce samedi le premier grand acte de sa campagne électorale sous la direction de son président de comité électoral, El Hadj Dia par un forum à l’initiative des jeunes des 12 communes du département. La rencontre a été rehaussée par les présences de Mahmoud Saleh, directeur de cabinet du Président et de Mor Ngom, ministre et coordinateur départemental de la coalition présidentielle qui ont tout à tour appelé à une exceptionnelle mobilisation en perpective des élections législatives. Le forum avait pour objectif de former en 24 heures les jeunes qui iront ensuite auprès des populations avec comme objectif de restituer le bilan du chef de l’État. El Hadj Dia se voudra clair. L’ambition est de gagner l’ensemble des 12 communes. Une ambition partagée par Mamadou Ndiaye, responsable des jeunes et surtout par les maires Abdou Aziz Diom, maire de Thiakhar et Assane Dia, maire de Bambey qui ont respectivement quitté Wallu et Yewwi pour soutenir Benno.