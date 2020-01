BALLON D’OR 2019 : Ambiance festive chez Sadio Mané à Bambaly…

C’est une ambiance festive qui règne actuellement à Bambaly village natal de l’international sénégalais Sadio Mané, pour la remise du ballon d’or africain ce soir dont il est un des nominés. Conscientes des atouts dont disposent le pensionnaire de Liverpool, les populations venues de toute la contrée, animent le village avec des chaines à musique, des tam-tams etc... « L’optimisme est le sentiment le mieux partagé », rapporte notre source présente sur place.



Très confiantes cette fois-ci, les populations avancent « cette fois, c’est la bonne après les trois ans ratés du ballon d’or africain et celui de France football de cette année. Pour les femmes et les hommes Sadio Mané récolte aujourd’hui le fruit de son travail et de sa patience. »



Certains membres de sa famille ont effectué le déplacement en Egypte parmi lesquels son oncle Gniaka Touré. L’ambiance et l’optimisme constituent le décor de Bambaly, à quelques heures de la nomination du futur ballon d’or africain.