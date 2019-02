BAIN DE FOULE À TOUBA - Wade mobilise encore un monde 'fou' dans la cité religieuse

C'est un monde encore impressionnant qui est sorti dès 16 heures pour jalonner le tronçon Mbacké-Touba et former à plusieurs endroits des groupes très consistants. Et quand les sirènes des véhicules ont retenti, c'est comme si tout le monde s'était passé le mot. Des milliers de personnes s'étaient très rapidement regroupées dans la rue scandant, parfois, ''Wade dollignou."





Accueilli par Oumar Sarr, Mayoro Faye et Mame Diarra Fam, le Président Abdoulaye Wade, tout de blanc vêtu avec un bonnet rouge sur la tête, est resté perché sur son véhicule profitant du bain de foule que lui ont offert les populations de Mbacké, d'abord et de Touba ensuite.