BAC et BFEM 2019 : Le CAOSP de Rufisque prépare les candidates à mieux gérer leur stress pour réussir leurs examens.

Ce mercredi 26 Juin 2019, l'amphithéâtre du lycée Moderne de Rufisque, a abrité une rencontre de préparation psychologique des candidats aux examens de fin d’année. Cette initiative du CAOSP de Rufisque est organisée pour permettre aux candidats du BFEM et du BAC de mieux aborder ces joutes "avec plus de confiance, de sérénité et avec moins de pression." En effet, il a été constaté que beaucoup d’élèves échouent non pas par manque de niveau, mais à cause d’une agitation du point de vue émotionnel, ce qui inhibe leurs facultés. Mais la cause de l’échec la plus marquante c’est la mauvaise gestion du stress avant et pendant l’examen, a dit M. Bassirou Aw, Psychologue conseiller, Directeur du CAOSP ( centre académique de l’orientation scolaire et professionnelle). Ainsi cette rencontre leur permet d’être outillé aux techniques de gestion du stress, de transformer le stress inhibiteur en stress catalyseur. Les candidats apprécient et en ressortent confiants á moins d'un mois des examens.