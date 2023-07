BAC à Kolda : certains candidats connaissent déjà leurs résultats...

Certains candidats du baccalauréat à Kolda connaissent déjà leurs résultats via les messages envoyés par l'Office du bac. C'est le cas du jury 1442 du lycée technique contenant les séries L' et L2 où les potaches savent déjà de quel côté ils sont. D'après nos radars, dans ce jury, il y aurait 13 admis d'office et 40 au second tour en L2. Il faut signaler que le jury va proclamer ses résultats demain lundi 10 juillet dans la journée.

D'après notre source si c'est validé, l'Office du bac envoie directement des messages aux candidats pour les mettre au courant de leur situation.

Nous y reviendrons...