BAC À MBACKÉ / Le Lycée de Mbacké tire son épingle du jeu avec 79 admissions avec mention.

Malgré les perturbations du système scolaire causées par la pandémie de la covid19, le lycée de Mbacké a pu tirer son épingle du jeu en se payant 79 admissions avec mention à l'occasion des examens du baccalauréat. Selon des sources de l'établissement, 3 candidats s'en sont sortis avec une mention Très bien, 16 avec la mention Bien et 60 avec la mention Assez-bien.



Joint au téléphone par Dakaractu-Touba, le proviseur Keïta se félicitera des résultats, mais affirme qu'il était en droit, au vu des efforts fournis ça et là par les différentes composantes de son établissement, à des chiffres beaucoup plus flatteurs . "C'est vrai que les résultats sont bons, mais je sais que plusieurs autres de nos candidats pouvaient aussi décrocher une mention. Mais ce n'est que partie remise !"