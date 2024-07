BAC 2024: Cette annonce du ministère pour les élèves forclos et ceux avec des difficultés d’état civil

Lors de sa tournée ce matin, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans des centres d’examen, il a été constaté un certain nombre d’absences. Le ministre de l’enseignement supérieur a annoncé que cette situation est prise en compte. D’ailleurs, il a été prévu, suivant les instructions du premier ministre lors du conseil interministériel relatif au Bac, de « donner la chance à ceux qui étaient forclos, c’est à dire, ceux qui n’ont pas pu faire l’examen pour une raison ou une autre ». Ils vont désormais s’inscrire pour passer le bac au mois d’octobre, rassure le ministre Dr Abdourahmane Diouf.







Naturellement, ceux qui sont malades et ceux qui n’ont pas pu se présenter auront également leurs chances pour la session de remplacement au mois d’octobre. « Il y’a des milliers d’élèves qui n’ont pas pu faire le bac en raison d'un problème d’Etat civil. Nous allons réouvrir les listes pour leur permettre de faire la session de remplacement en octobre. Il est à préciser que cette opportunité est donnée à ceux qui avaient de réels problèmes d’état civil. Pas pour ceux qui ont de faux extraits de naissance », précise le ministre qui rappelle que c’est une décision du président de la république, mise en œuvre par le premier ministre et que le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation compte mettre en exécution.