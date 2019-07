BAC 2019 : Les candidats pour une réforme du système jugé obsolète

L'examen du baccalauréat 2019 a débuté ce lundi au CEM Blaise Diagne, comme dans tous les autres centres à l'échelle nationale. Le jury 1098 est le seul du centre et regroupe au total 345 candidats dont 245 en série L2 et 100 en série L'. En ce qui concerne les absences, elles sont au nombre de 36 constatées, a affirmé le président du jury. Les épreuves de langue ont été traitées à la première heure. A la sortie des potaches, après 3 heures d'épreuves, les avis sont partagés. Si certains les trouvent abordables, d'autres pensent le contraire. Toutefois, les élèves interpellent sur les modules du système et demandent une actualisation du programme, car ils le jugent obsolète...