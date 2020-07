BABACAR REPOSE À TOUBA / Le Khalife Général des Mourides a pris part à la prière mortuaire.

Babacar Touré aura finalement eu droit à tous les honneurs de Dakar à Touba. Justement dans la cité religieuse, c'est Serigne Moussa Nawéll Mbacké qui a dirigé la prière mortuaire sous la présence et le ndigël de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.



Le Khalife Général a personnellement effectué le déplacement pour manifester son attachement à celui qui fut un disciple et un ami pour lui. Dakaractu-Touba vous propose les témoignages de Mamadou Diop Decroix, Me Khasimou Touré, de son frère de même nom Babacar Touré, de Oustaz Alioune Sall et des maires de Mbour et de Ngaparou.