Aziz Ndiaye contre-attaque « Makane Mbengue doit 15 millions à Balla Gaye 2 ! »

Quelques heures après la sortie du promoteur de lutte, Makane Mbengue, qui a encore déclaré que le lutteur Balla Gaye 2 est sous contrat avec la structure Gaston production qu’il dirige, l’un des conseillers de Balla Gaye, en l’occurrence Aziz Ndiaye, a tenu une conférence de presse ce jeudi soir, pour apporter des précisions de taille.



D’emblée il s’est interrogé en ces termes : « Comment peut-on devoir à une personne de l’argent et se retourner pour lui exiger de lutter alors qu’il n’y a aucun contrat qui vous lie ? Makane doit 15 millions FCFA à Balla Gaye 2 c’est ça la réalité. Il faut qu’il sache que les concessions qu’on peut faire à son père, Gaston Mbengue, on ne le fera pas pour lui. S’il veut que Balla lutte pour lui, il va devoir mettre la main à la poche. On lui doit absolument rien. Balla n’est plus sous contrat avec Gaston Productions. Makane n’a respecté aucun de ses engagements » a fustigé Aziz Ndiaye.