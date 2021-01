Aymérou Gningue sur la loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège : "Au contraire, c'est une loi qui renforce la démocratie et l'État de droit"

Contrairement à ceux qui estiment que la loi relative à l’état d'urgence et l'état de siège est dangereuse pour la démocratie, le président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue est d'avis que cette loi renforce davantage la démocratie et l'État de droit au Sénégal.



"C'est très bien de permettre au président de la République de doter les pouvoirs aux administratifs notamment le gouvernement, l'administration territoriale pour prendre des mesures partielles afin de lutter contre une catastrophe qui sévit dans une circonscription sans pour autant enfreindre les libertés individuelles des populations", a salué le parlementaire.



Par ailleurs Aymérou Gningue salue la pertinence du chef de l'État Macky Sall qui a guidé la proposition de ce projet de loi qui va davantage "renforcer les libertés individuelles et collectives des populations, en renforçant davantage la démocratie..."