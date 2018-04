Aymérou Gningue (Président du Groupe parlementaire BBY) : « 18 milliards ont été dépensés lors des législatives et 2500 tonnes de papier utilisées… Ce n’est pas du sérieux! »

Plus de 300 partis politiques au Sénégal installent le pays dans « un démocratisme », a dit le Président du groupe de la majorité, Aymérou Gningue. Il animait un point de presse pour défendre le projet de loi sur le parrainage. Il a rappelé que lors des législatives, plus de 18 milliards ont été dépensés et 2500 tonnes de papier imprimées. « Ce qui dénote un manque de sérieux » a-t-il martelé.