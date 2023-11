Ayib Daffé : « Macky Sall a fait régresser la bonne gouvernance et les droits de l’homme »

S’adressant au ministre de la Justice, Ayib Daffé a fait un bilan noir de la gouvernance du Président Macky Sall. « Macky Sall a fait régresser la bonne gouvernance et les droits de l’homme. Il y a 60 morts sans enquête. On bat le record en matière de détenus politiques en Afrique et le record du nombre de députés et maires détenus » dit-il.



Poursuivant, il ajoute qu’ « un recul drastique sur la bonne gouvernance est à dénoncer. Aucun DG ni ministres devenus milliardaires n’a été inquiété depuis 2012. Il y a aussi le non-respect de l’application de la décision de justice » regrette le parlementaire