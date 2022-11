Ayant surpris son ex petite amie avec un homme, Idrissa Ndiaye la menace de mort avec un couteau

Idrissa Ndiaye, né en 1998 et électricien de son état, risque de purger deux ans de prison ferme si le Tribunal suit le réquisitoire du parquet. Attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar ce vendredi 25 novembre 2022, il devait répondre des faits de menace de mort et détention d'armes au préjudice d'A. Sarré. Le mis en cause sera édifié sur son sort le 02 décembre prochain.