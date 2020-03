Aya Couture : « La mode doit être créative et évolutive pour qu'elle soit In »

Pour le 8 mars, une collection est dediée à la femme pour la célébrer. Chez Aya Couture, la finition des modèles est importante. C'est tout un art qui fait la différence au niveau des créations de vêtements. La stylste qui dénonce le manque de créativité des créateurs, plaide pour la formation pour un renforcement de capacités des couturiers pour mieux repondre aux besoins de la clientéle. Pour AYA la mode doit être créative et evolutive. C'est un milieu qui bouge et il faut une dose de folie et de peps pour rester in afin d'atteindre le podieum de Yves Saint Laurent et autres grands couturiers du monde.