Axe Thiès-Tivaouane / Le gambien Bertrand Sambou aux Policiers qui lui demandaient les pièces de sa voiture : « Je suis un grand cultivateur de Yamba... »

On voit du tout sur la route et ce ne sont pas les flics et autres gendarmes qui nous démentiront. Tenez par exemple ce cas fort insolite qui s'est déroulé sur l'axe Tivaouane-Thiès. Un Gambien du nom de Bertrand Sambou, à bord d'une rutilante voiture, a été contrôlé par les forces de l'ordre qui lui ont demandé de communiquer ses pièces. Comprenez permis de conduire, assurance, carte grise etc.

Pour on ne sait quelle raison, le gars qui n'avait qu'à s'exécuter, leur a tout simplement lancé : "Je viens de la Gambie, je suis un grand cultivateur de yamba et c'est avec le produit du yamba que j'ai acheté cette belle voiture". Les forces de l'ordre n'en revenaient pas de ce discours.

Peut-être que le "mbokka" avait grillé trop de joints en conduisant. Dans tous les cas, il a été déféré devant le parquet de Thiès et placé sous mandat de dépôt.