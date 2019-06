Axe Tambacounda / Koussanar : Un accident de la route fait 1 mort et 3 blessés graves.

Encore un mort sur nos routes! La dernière en date a eu lieu sur la RN1, entre la ville de Tambacounda et Koussanar.

En effet, un camion (TH 5767 H) en provenance de Tambacounda et un véhicule frigorifique (TH 5356 K) contenant du poisson qui venait de Joal, sont entrés en collision peu après 4 heures, ce matin du dimanche 16 juin 2019.

Le bilan est lourd : 1 mort et 3 blessés graves dont certains sont restés coincés dans les cabines, des deux côtés, selon les sapeurs-pompiers arrivés très tôt sur les lieux.

Toujours selon eux, c’est le nommé M. Mbaye, né à Thiès qui est décédé sur le coup. Les 3 blessés graves ont été évacués à l’hôpital régional de Tambacounda.