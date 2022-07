Axe Rond-point Cité Keur Gorgui - Stèle Mermoz : Un véhicule en panne est abandonné sur la chaussée depuis 48h.

Pendant combien de temps les milliers d'usagers devront encore perdre du temps sur le très fréquenté axe qui part du Rond-point Cité Keur Gorgui- Stèle Mermoz ? En effet, c'est un véhicule de type 4x4 qui est panne et qui y est immobilisé depuis maintenant deux jours ? Une situation qui apparemment ne dérange ni la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, ni l'Agéroute encore moins le propriétaire du véhicule.



Ces véhicules en panne et abandonnés sur la chaussée sont de plus en plus fréquents et les populations n'ont que leurs yeux pour constater, obligées qu'elles sont de faire avec. Et pourtant si quelqu'un faisait correctement ce qu'il a à faire, ces véhicules ne seraient même pas restés une heure de temps immobilisés en pleine agglomération.



Pour ce cas précis, en plus de l'Agéroute, c'est la commune de Mermoz/Sacré-Cœur qui sont interpellées.