Axe Linguère-Matam : Un accident de la circulation fait 5 morts.

C'est un accident d'une rare violence qui s'est produit ce matin vers 9 heures, sur l'axe Linguère-Matam à hauteur du village de Dokhoba.



Selon nos sources, c'est un camion gros porteur qui est entré en collision avec un véhicule particulier, causant ainsi cinq morts et deux blessés graves.



Selon les dernières informations reçues, toutes les victimes sont acheminées à l'hôpital Magatte Lô de Linguère par les éléments des sapeurs-pompiers. Et une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de cet accident...