Axe Kidira - Goudiry- Kothiary : Aminata Touré en croisade contre l'émigration irrégulière.

Aminata Touré poursuit son bonhomme de chemin dans la campagne législative à l'intérieur du pays. Durant ce samedi qui marquait sa septième journée de caravane dans le Sénégal des profondeurs, Aminata Touré est allée à la rencontre des populations de Kidira, Goudiry et Kothiary avant d'arriver à Tambacounda.



Dans ces différentes localités, la tête de liste nationale de BBY s'est adressée aux jeunes en les invitant à rester au pays vu les efforts consentis par le chef de l'État pour le désengagement de ces localités.



« Nous ne voulons pas que nos enfants soient humiliés, agressés et même tués sur les chemins de l’immigration clandestine, nous voulons vous avoir à nos côtés et quand on sera vieux, vous vous occuperez de nous et conduirez le pays vers l’avant», a lancé Aminata Touré à la jeunesse de Kidira, Goudiry et Kothiary, des localités marquées par de forts départs pour l'émigration...