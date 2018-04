Awadi sur la nouvelle génération de rappeurs : « Je ne m’inquiète pas... »

L’ancienne icone du groupe « Positive Black Soul » qui a marqué de son empreinte le rap sénégalais et partant celui africain, a dit être complètement en phase avec la nouvelle génération. Selon l’ancien partenaire de Doug-E-Tee, la nouvelle génération a pu comprendre beaucoup d’erreurs commises par la précédente. Ce qui fait qu’ « elle doit aller beaucoup plus loin que la nôtre », dira le lauréat du prix RFI Musiques du Monde 2003. « Elle a du talent, je ne m’inquiète pas trop pour eux », a-t-il conclu. Awadi présentait à la presse son nouvel album «Made In Africa »