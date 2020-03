Awa Niang, Questeur à l'Assemblée nationale : « Polémiquer avec Adji Mbergane Kanouté ne peut que me retarder »

La députée Awa Niang, deuxième questeur à l’Assemblée nationale et sa collègue Adji Mbergane Kanouté, n'ont plus d'atomes crochus. Une situation exacerbée par les dernières actualités dans la coalition « Macky 2012 », ou encore Adji Mbergane Kanouté s’est illustrée en voulant tenir tête au coordonnateur Me Moussa Diop.







En effet, la députée de Kaolack a tenté de discréditer l’allié du Président Sall et Dg de « Dakar Dem Dikk » dans le groupe « WhatsApp » des femmes députés. Ce que n’a pas accepté Awa Niang, qui a rappelé à l’ordre son collègue parlementaire. Intimant à cette dernière l’ordre de se ranger puisque le panel dans lequel était partagé les informations, regroupait aussi des députés de l’opposition, mais aussi des alliés de la majorité.







Jointe au téléphone Awa Niang de préciser : « Je tiens à dire que je ne saurais entretenir une polémique avec Adji Mbergane Kanouté. La raison est toute simple. Je ne boxe pas dans la même catégorie qu'elle. Et je n’y gagne rien. Ce qui nous oppose est un détail qui a son importance. Car, je ne saurais rester sans réagir en voyant un membre de notre coalition vouer aux gémonies un autre dans un groupe Wathsapp composé de différentes sensibilités politiques. Ce n'est ni le lieu ni le moment », a dit la responsable de l'Alliance pour la République dans le département de Pikine.







« Adji Mbergane Kanouté a voulu discréditer un allié du président de façon maladroite dans le groupe Wathsapp des députés, je me suis opposée à cet acte pour le principe. Car je trouve un tel comportement malsain pour nous tous de la mouvance présidentielle », poursuit Mme Niang qui affirme n'avoir aucune relation particulière avec le Directeur général de Dakar Dem Dikk, « victime des quolibets. »







Suffisant pour que la député Adji Mbergane se sente menacée, tout en réclamant la protection du ministre de l’Intérieur faisant allusion notamment à l’épisode Samba Sow, du nom du meurtrier de la conseillère économique, social et environnemental, Fatoumata Matar Ndiaye.







La député Awa Niang a été catégorique ne souhaitant pas s’attarder sur des accusations graves non fondées. Tout en soulignant que Kanouté est la première personne à oser l'accuser de meurtre sur la personne de la défunte Fatoumata. Ce qui me laisse penser qu'elle est derrière les accusations grotesques du meurtrier Samba Sow. « Adji Mbergane est la première personne à m’avoir ouvertement accusée d’avoir tué Fatoumata Matar, c’était dans le bureau de Awa Guèye à l’Assemblée. Et je précise que à cette époque Samba Sow n’avait pas encore fait sa sortie m’accusant », a-t-elle dit.







« Elle sème la zizanie partout… »







Awa Niang a dit ne pas comprendre l’attitude de son collègue, « qui a fini de semer la zizanie dans le mouvement des femmes de Benno ». D'autant plus que « c’est la députée Mously Diakhaté qui avait posté dans le groupe des députés. « Depuis 2012, je n’ai jamais eu de problème avec un quelconque député, ce qui n’est pas son cas, puisqu’elle a des problèmes avec tous les responsables apéristes ».







« Ce que j'ai demandé à ma sœur Mously Diakhaté »







« Maintenant, je demande à ma soeur Mously Diakhaté connue pour sa franchise et sa sincérité de jouer de toute sa notoriété et son sérieux pour ramener la paix au niveau de Macky 2012. Cela pour éviter que des personnes mal intentionnées, détruisent cette coalition », conclut Awa Niang qui dit porter beaucoup d'espoir sur la personne de Mously Diakhaté avec qui elle a discuté ce lundi. Sur la mesure conservatoire que sa collègue compte prendre en saisissant le ministre de l’Intérieur pour assurer sa sécurité, Awa Niang dira cela l’engage, pas moi, je ne suis pas dans les détails...