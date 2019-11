Awa Niang : « Budget bo ko beugoul do ci wouti ay marchés »

Awa Niang trouve contradictoire le fait que certains de ses collègues députés ne votent pas des budgets et courent pourtant les ministères et autres directions pour trouver des marchés. Le député qui prône une jeunesse consciente avec une bonne éducation et une bonne formation professionnelle pour la gestion de la problématique de l'emploi des jeunes, plaide pour le renforcement du budget.