Awa Marie Coll Seck : « Les mesures drastiques prises par le président de la République peuvent être encore plus dures si jamais la situation ne s'améliore pas »

L'état d'urgence décrété par le président de la République "semble être une étape et une décision qui va mener le Sénégal vers le succès", selon l'ancien ministre de la santé et de l'action sociale, Awa Marie Coll Seck. Pour cette dernière, "chaque pays a ses réalités. Donc, il fallait trouver une stratégie pour le Sénégal, pour les sénégalais et également pour le type d'économie que nous avons.



Les mesures prises par le président de la République sont "des mesures drastiques, mais qui peuvent être encore plus dures si jamais la situation ne s'améliore pas", fait-elle savoir.



Pour l'ancien ministre de la santé et de l'action sociale, le confinement est un autre niveau qui va au delà de l'état d'urgence. Prenant l'exemple de l'Italie, elle explique que ce dernier est dans le "confinement, mais n'a pas encore les résultats escomptés. Chaque pays a sa particularité. Il faut apprendre des autres et ne miminiser aucun piste", dit-elle, avant de poursuivre : " L'étape que nous avons eu à franchir aujourd'hui est une étape importante".



Elle a par ailleurs, félicité le président de la République de sa décision, le ministre de la santé ainsi que toute son équipe pour leur travail. Elle invite aussi la communauté à leur faciliter la tâche en respectant les mesures préconiser.