Awa Guèye Vice-présidente AN : « Cette réforme n’est pas un recul de la démocratie, elle n’est pas politique, elle est administrative et technique ».

La Vice-présidente Awa Guèye de l’Assemblée nationale est d’avis que le projet de vote de la loi sur la suppression du poste de 1er ministre n’est aucunement politique. « Elle est administrative et technique » a-t-elle plutôt défendu. Allant à l’encontre des propos de Mamadou Lamine Diallo, elle a aussi reconnu que ce projet était légitime puisque le président ayant été élu à 58% et la constitution lui donne le droit d’engager la réforme. Sur l’impact dans le fonctionnement de nos institutions, certains ont dit que le pouvoir du Président sera renforcé. Au contraire, a dit Mme Guèye puisque selon elle, le Président de la République perd son pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale et la seule chose que l’Assemblée perd, c’est son pouvoir de renverser le Gouvernement. « Cela n’est pas un recul de la démocratie mais cela renforce nos Institutions. Cette réforme n’est pas politique, elle est administrative et technique » conclura-t-elle.