Avortement clandestin : Deux élèves écopent de 6 mois assortis du sursis et l’infirmier 2 mois ferme.

Après deux renvois de leur dossier, les élèves Marie-Claude Thioune, son copain Djibril Thioune et Charles Sall ont comparu hier (mardi 1 décembre 2020) devant la barre des flagrants délits de Dakar. Ils répondaient des faits d’association de malfaiteurs, avortement, complicité et avortement par personne appartenant au corps médical et mise en danger d’autrui.



Devant la barre, Marie-Claude reconnaît les faits qui lui sont reprochés et avoue avoir sollicité les services d’un infirmier pour se débarrasser de son fœtus après 4 mois de grossesse. Et prétend qu’elle n’allait pas avorter si son petit ami avait assumer ses responsabilités.



Prévenu pour complicité d’avortement, Djibril Thioune a nié avoir incité sa copine à interrompre sa grossesse.



L’infirmier Charles Couly à son tour, a partiellement nié même s’il reconnaît avoir voulu aider Marie-Claude Thioune à avorter. Pour sa défense, Charles Sall dira que c’est face au refus du petit ami de reconnaître la paternité de la grossesse que j’ai accédé à sa demande. Dans ses réquisitions, le maître des poursuites a requis 6 mois ferme pour les élèves et 2 ans fermes pour Charles.



Au finish, les élèves sont condamnés à 6 mois assortis de sursis et l’infirmier, à deux mois ferme.