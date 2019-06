Avis de décès : Rappel à Dieu de Monsieur Abdoulaye Niang

Mme Haby Niang, épouse du défunt ;

Son Excellence Monsieur Cheikh Niang, ambassadeur du Sénégal auprès des Nations Unies,fils du défunt ;

Madame Bineta Niang Conseillère municipale à la Mairie du Havre, fille du défunt ;

Monsieur Elh Mamoudou Niang, DAGE au Ministère des Finances et du Budget, fils du défunt;

Monsieur Bocar Niang, journaliste au Canada , fils du défunt; ainsi que l’ensemble de ses enfants et petits-enfants, ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu , à l’âge de 88 ans de leur époux,père et grand père Elh Abdoulaye Niang, survenu le vendredi 7 juin 2019 à Dakar.

L’inhumation a eu lieu le même jour au cimetière de Cambérène.

Priez pour lui.