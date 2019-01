Avis d'expulsion envoyé au Directeur général : La pâtisserie Les Ambassades risque de disparaitre

La pâtisserie les Ambassades, sise au Point E qui existe depuis 60 ans, risque de subir le même sort que les pâtisseries Gentina, Bruxelles, Marquise et Laetitia qui ont disparu du paysage sénégalais. la raison, depuis jeudi un ordre d’expulsion a été envoyé au directeur Général qui a été sommé de quitter les lieux dans les plus brefs délais par le tribunal. Si cette situation arrivait à se matérialiser, ce sera 150 pères et mères de famille qui risquent de perdre leurs emplois au grand désarroi de leur famille. La pâtisserie les Ambassades qui est un coin très prisé par les dakarois et même ceux qui séjournent dans la capitale sénégalaise, est connu pour son service de qualité et surtout son emplacement.

Pour rappel, il y a de cela une année, le gérant de cette maison de confiserie avait aménagé les locaux à coup de plusieurs millions. Aujourd’hui la situation inquiète de plus en plus les travailleurs qui sont dans la psychose de perdre leur boulot surtout que certains parmi ces derniers ont fait plus de 30 ans dans cette boîte. Les populations du Point E et environs lancent un cri de cœur en direction du chef de l’État Macky Sall et interpellent toutes les autorités étatiques et locales pour préserver cet outil de travail qui dispose de 150 emplois directs. Rappelons que lors de l’inauguration de la 2e sphère ministérielle de Diamniadio, le Président Macky Sall avait loué l’esprit nationaliste du secteur privé sénégalais qui œuvre pour un Sénégal émergent.