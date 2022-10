Aviation : les contrôleurs aériens de l’ASECNA se « disent persécutés dans leur lieu de travail. »

Les contrôleurs aériens de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) ont lancé le 11 octobre un cri d’alerte sur leurs conditions difficiles de travail.



Regroupés au sein d’un syndicat dénommé le Bureau exécutif (BEU) de l’Union des Syndicats des Contrôleurs Aériens de l’Asecna (USYCAA), ces derniers fustigent à travers un communiqué parvenu à Dakaractu, l’attitude de la direction de l’Asecna. Dans le document, les aiguilleurs accusent leur administration de prendre des mesures telles que : « le gel sans explication des congés annuels, les invectives verbales, les suspensions non écrites de plusieurs contrôleurs aériens, les pesanteurs administratives dans le traitement des dossiers administratifs (couverture sociale, souscription aux prêts…) »



En effet, le Contrôle Aérien est une profession multitâche très cognitive qui requiert une concentration constante et une sérénité psychologique permanente, alors que la direction ne s’en soucie même pas. Selon ce syndicat, la direction va jusqu'à ordonner des intrusions répétées d’huissiers de justice à des heures tardives dans les tours de contrôle - lieux sacro-saints de la sécurité de la navigation aérienne.



Pour rappel, les syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna étaient entrés en grève dans la majorité des États africains membres de l’agence depuis le 23 septembre passé, causant l’annulation de plusieurs vols dans certains des 17 pays membres de l’Asecna.