Aviation Civile : Le Sénégal va accueillir la première rencontre des leaders de l’aviation.

Le Sénégal sera le pays hôte de la 54ème Assemblée générale de l’AFRAA. Cette manifestation de dimension internationale va se tenir du 11 au 13 décembre au Centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio et va accueillir plus de 600 participants.



Venu rencontrer le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Oumar Sarr, le Secrétaire Général de l’AFRAA est revenu largement sur les points forts de cette rencontre.



Lors d'une conférence de presse tenue ce 6 septembre pendant la visite du Ministre, M. Abderrahmane Berthé a fait savoir que « l'AFRAA est heureuse de réunir les principaux dirigeants de l'industrie du transport aérien du monde entier pour l'Assemblée en format physique au Sénégal. Les délibérations de l'Assemblée de cette année se concentreront sur le thème : « Établir la feuille de route pour une aviation africaine durable ». Cela permettra de mieux préparer les parties prenantes à poursuivre la reconstruction de l'aviation africaine afin de rendre l'écosystème du voyage plus résilient et plus viable. L'Assemblée est donc un forum essentiel pour nous permettre de créer l'environnement favorable nécessaire à la prospérité du transport aérien et à sa contribution au développement du continent », a-t-il expliqué devant le directeur général d’Air Sénégal et du directeur des transports aériens, Khassimou Dia.