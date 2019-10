Aveu du sélectionneur en conf’ de presse : Aliou Cissé «n'est pas branché réseaux sociaux»

S'il reconnaît que l’internet est à la mode depuis très longtemps, Aliou Cissé n'est pas branché réseaux sociaux. Le sélectionneur sénégalais a fait savoir en conférence de presse de veille de match amical Brésil - Sénégal qu'il n’utilise ni la plateforme de Mark Zuckerberg, ni Instagram, et ce, durant toute l’année.



Les sénégalais ne retrouveront pas non plus sur Snapchat le coach des Lions, qui fuit l’application gratuite de partage de photos et de vidéos de la société Snap Inc.

«Je n’ai pas de compte Instagram. J’avais un compte Facebook, après je l’ai fermé. Je ne suis pas trop réseaux sociaux. En réalité, je ne sais pas l’utiliser. Ce sont les enfants qui s’y défoulent à l’aise. Mais, moi ça ne me dit pas grand chose. Je suis plutôt discussions en tête-à-tête», a déclaré Aliou Cissé, en conférence de presse d’avant la rencontre amicale opposant les Lions à la Seleção, ce jeudi 10 octobre à Singapour.