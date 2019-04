Avenir politique de Bby : Les précisions de Moustapha Niasse sur l’avenir de l’Afp et du Ps

Le second mandat du président Macky Sall suscite beaucoup d’interrogations au sein de la classe politique, mais aussi au niveau d’une bonne frange de la population. Si d’aucuns prédisent un éclatement de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) à la fin de ce mandat, le leader de l’Afp, lui a prédit l’ancrage de son parti au sein de la Coalition présidentielle. Selon lui, une reconstruction des familles politiques est difficile au plan procédurier. On ne peut pas recréer le Ps. Dans le Benno bokk yaakar l’Afp est et restera demain et après demain’’, a dit le secrétaire général de ce parti. Il était invité à donner son appréciation sur le discours présidentiel délivré à la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal.



Invité à se prononcer sur les réformes pour une administration en mode ‘’Fast Track’’, annoncée hier par Macky Sall, il en a parlé en tant que président de l’Assemblée nationale. Se refusant de dévoiler l’état d’avancement des réformes en train d’être menées en matière de fonctionnement de son administration, il a relevé cependant que quand les réformes seront adoptées et qu’elles commenceront à fonctionner, les Sénégalais auront une administration plus exemplaire encore. Et permettra que l’administration soit proche des administrés.