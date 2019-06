Avenir énergétique au Sénégal : La SIEPA, réunit les acteurs autour de la 17e édition sur les perspectives et stratégies.

Dans un contexte déterminé par des découvertes de ressources énergétiques, le salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique ( SIEPA), a regroupé ce mardi à Dakar, les acteurs et professionnels de la production de pétrole et d'électricité. Cette 17e édition, sera l'occasion idéale pour permettre aux acteurs du secteur de l'énergie dans la région d'échanger et de se projeter. Il s'agit des représentants du gouvernement sénégalais, des principaux opérateurs énergétiques, des entreprises nationales, des entreprises locales etc...



Pour ce salon, la SAR, la Sénélec et Petrosen sont les principaux sponsors autour des différents organisateurs que sont l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique ( ADEA) , L'Association du Sénégal pour le développement de l'énergie en Afrique ( ASDEA) et AME Trade Ltd.



Inauguré en 2002, SIEPA Sénégal réunit alors les professionnels de la production du pétrole et d'électricité de la région avec les parties prenantes du gouvernement sénégalais afin de discuter sur l'avenir du secteur énérgétique. Ce sommet qui se tient du 11 au 12 juin 2019 va donc être une occasion pour tendre vers une possibilité de développement énergétique en tenant compte de la future exploitation judicieuse des ressources pétrolières et gazières.