Avenir du RP dans BBY : Les fils du défunt Serigne Mamoune Niass s’indignent : « Notre compagnonnage avec Benno est problématique! »

Après le décès de Serigne Mansour Niass, fils de feu Serigne Mamoune Ibrahima Niass, le parti Rassemblement pour le Peuple (RP), n’a pas encore de nouveau leader. Son serviteur, Mansour Niass laisse l’héritage de la famille de son défunt père entre les mains de ses frères et sœurs. Après un compagnonnage avec Idrissa Seck, le parti Rassemblement pour le Peuple a rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aujourd’hui, Mbodia Niass et ses frères estiment ne plus reconnaître ou même définir le type de compagnonnage avec la coalition présidentielle. La responsable politique de Kaolack annonce, à l’occasion du rappel de l’an un de la disparition de Serigne Mansour Niass ce 15 novembre, la tenue d’un congrès en vue de la restructuration du parti afin de décliner sa feuille de route pour les échéances à venir...