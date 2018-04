Avenir de l’aéroport Léopold Sédar Senghor : la ministre s’en tient au décret de Macky Sall

A la faveur du débat qui l’a opposé à l’ex-ministre d’Etat Aïda Mbodj sur le plateau de Dakaractu, la ministre en charge des Infrastructures aéroportuaires a démenti, ce jeudi, la rumeur faisant état de l’octroi des réserves foncières de l’ex-aéroport Léopold Sédar Senghor aux Marocains, suite à l’ouverture du nouvel aéroport de Diass.



« Le président de la République a pris un décret pour décider que l’aéroport Léopold Sédar Senghor devienne un aéroport militaire. Le projet de cité d’affaires préexiste à cette décision du chef de l’Etat. Certes, on a montré à la télévision une cérémonie de signature de contrat avec la Caisse des dépôts et consignations du Maroc, mais cela est antérieur au décret mentionné plus haut », dixit Maïmouna Ndoye Seck. Voilà qui est clair !