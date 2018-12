« Avec le PSE, notre économie a su générer plus de 500.000 emplois nets, durables, hors emplois agricoles et commerce » (Macky Sall)

Le congrès d’investiture de la mouvance présidentielle tenu ce samedi a permis au chef de l’État de dévoiler des pans de son bilan à quelques encablures de l’élection de l’an prochain.



« Avec le PSE, notre économie a su générer plus de 500 00 emplois nets, durables, hors emplois agricoles et commerce », se réjouit le leader de l’Alliance pour la République.



« Notre économie a renoué avec un cycle de croissance fort grâce à nos efforts et à la discipline dans la gestion des affaires publiques. De 1,7 % en 2012, le taux de croissance du PIB a dépassé 6,8% en 2017. Soit quatre fois plus en cinq ans », a déclaré le président de la République. « Au surplus, cette croissance a été inclusive conformément aux objectifs que j’ai fixés au Plan Sénégal émergent dans son axe 2 capital humain, protection sociale et développement durable », ajoute le premier des Sénégalais.



Le chef de l’État précise que ce dispositif de protection sociale a été complété par les bourses de sécurité familiale et la Couverture maladie universelle.



Au rayon de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, il cite les projets financés par la DER, avec un niveau de décaissement de 18 milliards de F Cfa, sur une enveloppe annuelle de 30 milliards prévue cette année et les années à venir.